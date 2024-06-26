Фото: эмоции Роналду после жёлтой карточки Нету за симуляцию в матче Евро-2024 с Грузией

На 44-й минуте матча 3-го тура чемпионата Европы — 2024 с Грузией нападающий сборной Португалии Педру Нету получил жёлтую карточку за симуляцию. Капитан португальцев Криштиану Роналду бурно отреагировал на данное решение арбитра.

Фото: Кадра с трансляции

Встреча между сборными Грузии и Португалии продолжается в эти минуты, на момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу грузин. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Национальные команды Грузии и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F с Чехией и Турцией. После двух матчей у грузин одно очко, португальцы же набрали максимальные шесть очков.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.