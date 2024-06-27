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26 июня состоялся 13-й игровой день чемпионата Европы — 2024, который завершил групповой этап турнира. Таким образом, определились все участники 1/8 финала Евро-2024.

Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024:

Швейцария — Италия. 29 июня, 19:00 мск.;

Германия — Дания. 29 июня, 22:00 мск.;

Англия — Словакия. 30 июня, 19:00 мск.;

Испания — Грузия. 30 июня, 22:00 мск.;

Франция — Бельгия. 1 июля, 19:00 мск.;

Португалия — Словения. 1 июля, 22:00 мск.;

Румыния — Нидерланды. 2 июля, 19:00 мск.;

Австрия — Турция. 2 июля, 22:00 мск.

Напомним, финальная часть Евро-2024 проходит в Германии. Матчи турнира принимают 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.