Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024
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26 июня состоялся 13-й игровой день чемпионата Европы — 2024, который завершил групповой этап турнира. Таким образом, определились все участники 1/8 финала Евро-2024.
Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024:
- Швейцария — Италия. 29 июня, 19:00 мск.;
- Германия — Дания. 29 июня, 22:00 мск.;
- Англия — Словакия. 30 июня, 19:00 мск.;
- Испания — Грузия. 30 июня, 22:00 мск.;
- Франция — Бельгия. 1 июля, 19:00 мск.;
- Португалия — Словения. 1 июля, 22:00 мск.;
- Румыния — Нидерланды. 2 июля, 19:00 мск.;
- Австрия — Турция. 2 июля, 22:00 мск.
ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Румыния
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, финальная часть Евро-2024 проходит в Германии. Матчи турнира принимают 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.
Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.
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