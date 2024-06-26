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Франция — Бельгия: когда матч 1/8 финала Евро-2024, во сколько начало

Франция — Бельгия: когда матч 1/8 финала Евро-2024, во сколько начало
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В понедельник, 1 июля, состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Франции и Бельгии. Команды сыграют на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» (Дюссельдорф, Германия). Матч начнётся в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Франция стартовала в группе D вместе с Австрией, Нидерландами и Польшей. После трёх сыгранных туров сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в турнирной таблице группы D.

Бельгия начала своё выступление на Евро-2024 с игр в группе E. После трёх сыгранных туров бельгийцы с четырьмя набранными очками заняли второе место благодаря дополнительным показателям. Помимо Бельгии, столько же очков в своём активе имели другие участники квартета E: Словакия, Румыния и Украина.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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