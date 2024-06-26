Грузия — Португалия: Микаутадзе удвоил преимущество с пенальти на 57-й минуте

В эти минуты проходит матч 3-го тура группы F чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Грузии и Португалии. Команды играют на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). На момент выхода новости счет 2:0 в пользу грузин.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 2-й минуте открыл счет нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия после ошибки защитника Португалии Антониу Силвы. На 57-й минуте грузинский футболист Жорж Микаутадзе реализовал пенальти.

Национальные команды Грузии и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F с Чехией и Турцией. После двух матчей у грузин одно очко, португальцы же набрали максимальные шесть очков.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.