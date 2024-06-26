ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Грузия — Португалия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Германия — Дания: когда матч 1/8 финала Евро-2024, во сколько начало

Германия — Дания: когда матч 1/8 финала Евро-2024, во сколько начало
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 29 июня, состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Германии и Дании. Команды сыграют на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия. Матч начнётся в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Германии завершила групповой этап турнира в квартете A. Немцы набрали шесть очков и возглавили свою группу, в которой им противостояли Швейцария, Венгрия и Шотландия.

Национальная команда Дании с тремя набранными очками заняла второе место в группе C, благодаря дополнительным показателям опередив идущую третьей с тем же количеством очков Словению. Англия заняла первое место в этом квартете, а Сербия оказалась на последней строчке.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Самая удивительная фигура Евро-2024. Почему все хейтят тренера сборной Англии Саутгейта?
Самая удивительная фигура Евро-2024. Почему все хейтят тренера сборной Англии Саутгейта?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android