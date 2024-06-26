Германия — Дания: когда матч 1/8 финала Евро-2024, во сколько начало

В субботу, 29 июня, состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Германии и Дании. Команды сыграют на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия. Матч начнётся в 22:00 мск.

Сборная Германии завершила групповой этап турнира в квартете A. Немцы набрали шесть очков и возглавили свою группу, в которой им противостояли Швейцария, Венгрия и Шотландия.

Национальная команда Дании с тремя набранными очками заняла второе место в группе C, благодаря дополнительным показателям опередив идущую третьей с тем же количеством очков Словению. Англия заняла первое место в этом квартете, а Сербия оказалась на последней строчке.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.