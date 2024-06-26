В матче Чехия — Турция впервые на Евро-2024 по ходу игры был замёнен голкипер

Голкипер сборной Чехии Индржих Станек был заменён по ходу матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Турцией. Этот случай является первой заменой вратаря по ходу игры на этом турнире. На момент написания новости счёт в матче – 0:1.

На 55-й минуте матча голкипер Индржих Станек покинул поле из-за повреждения. Вместо него на поле вышел вратарь Матей Коварж.

Команды наряду со сборными Грузии и Португалии играют в группе F на Евро-2024.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.