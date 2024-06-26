Чехия — Турция: Соучек сравнял счёт на 66-й минуте

В эти минуты идёт матч 3-го тура группы F чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Чехии и Турции. Команды играют на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче – 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 66-й минуте сборная Чехии сравняла счёт в матче: забил полузащитник Томаш Соучек, сыграв на добивании после того, как мяч попал в игрока соперника, стоявшего на линии своих ворот.

Команды наряду со сборными Грузии и Португалии играют в группе F.

Для выхода в 1/8 финала сборной Турции достаточно сыграть вничью. В случае поражения Турция останется на третьем месте в группе, если Грузия не обыграет Португалию. Тогда Турция может выйти из группы при условии приемлемой разницы мячей.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.