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Грузия — Португалия. Прямая трансляция
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Роналду стал первым европейским футболистом, сыгравшим в 50 матчах на крупных турнирах

Роналду стал первым европейским футболистом, сыгравшим в 50 матчах на крупных турнирах
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым европейским футболистом, сыгравшим в 50 матчах на крупных турнирах.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    

Игра с Грузией в 3-м туре чемпионата Европы в Германии стала юбилейной для португальца. Голами Роналду в этом матче не отметился и был заменен на 65-й минуте.

Национальные команды Грузии и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F с Чехией и Турцией. После двух матчей у грузин одно очко, португальцы же набрали максимальные шесть очков.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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