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Определились все участники 1/8 финала Евро-2024

Определились все участники 1/8 финала Евро-2024
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Завершились последние матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024, в которых встречались сборные Чехии и Турции, а также Грузии и Португалии. Первый матч завершился со счётом 2:1 в пользу Турции, а во втором победу одержала сборная Грузии со счётом 2:0. После этих игр определились все 16 участников 1/8 финала Евро-2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Чехия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Чалханоглу – 51'     1:1 Соучек – 66'     1:2 Тосун – 90+4'    
Удаления: Барак – 20', Хоры – 90+8' / нет

Таким образом, определились следующие участники плей-офф Евро-2024:

  • Германия:
  • Италия;
  • Швейцария;
  • Австрия;
  • Испания;
  • Португалия;
  • Франция;
  • Англия;
  • Дания;
  • Словения;
  • Нидерланды;
  • Турция;
  • Словакия;
  • Бельгия;
  • Румыния;
  • Грузия.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь матчей Евро-2024
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