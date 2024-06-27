Определились все участники 1/8 финала Евро-2024

Завершились последние матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024, в которых встречались сборные Чехии и Турции, а также Грузии и Португалии. Первый матч завершился со счётом 2:1 в пользу Турции, а во втором победу одержала сборная Грузии со счётом 2:0. После этих игр определились все 16 участников 1/8 финала Евро-2024.

Таким образом, определились следующие участники плей-офф Евро-2024:

Германия:

Италия;

Швейцария;

Австрия;

Испания;

Португалия;

Франция;

Англия;

Дания;

Словения;

Нидерланды;

Турция;

Словакия;

Бельгия;

Румыния;

Грузия.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.