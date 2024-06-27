Определились все участники 1/8 финала Евро-2024
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Завершились последние матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024, в которых встречались сборные Чехии и Турции, а также Грузии и Португалии. Первый матч завершился со счётом 2:1 в пользу Турции, а во втором победу одержала сборная Грузии со счётом 2:0. После этих игр определились все 16 участников 1/8 финала Евро-2024.
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2' 2:0 Микаутадзе – 57'
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Чехия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Чалханоглу – 51' 1:1 Соучек – 66' 1:2 Тосун – 90+4'
Удаления: Барак – 20', Хоры – 90+8' / нет
Таким образом, определились следующие участники плей-офф Евро-2024:
- Германия:
- Италия;
- Швейцария;
- Австрия;
- Испания;
- Португалия;
- Франция;
- Англия;
- Дания;
- Словения;
- Нидерланды;
- Турция;
- Словакия;
- Бельгия;
- Румыния;
- Грузия.
Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.
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