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Чехия — Турция: Кухта вывел свою команду вперёд на 82-й минуте, но гол отменили

Чехия — Турция: Кухта вывел свою команду вперёд на 82-й минуте, но гол отменили
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В эти минуты идёт матч 3-го тура группы F чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Чехии и Турции. Команды играют на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче – 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Чехия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Чалханоглу – 51'     1:1 Соучек – 66'     1:2 Тосун – 90+4'    
Удаления: Барак – 20', Хоры – 90+8' / нет

Нападающий сборной Чехии Ян Кухта вывел свою команду вперёд на 82-й минуте, но его гол отменили.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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