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Грузия — Португалия. Прямая трансляция
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Cборная Грузии впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы

Cборная Грузии впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы
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Сборная Грузии одержала победу в решающем матче группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Португалией (2:0). В составе грузин забитыми мячами отметились Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе. Таким образом, сборная Грузии впервые в своей истории вышла в плей-офф турнира.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    

После победы над Португалией национальная команда Грузии завершила выступление в квартете F, с четырьмя очками заняв третье место в группе. Как одна из лучших команд, занявших третьи строчки квартетах турнира, грузины прошли в 1/8 финала Евро-2024.

Чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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