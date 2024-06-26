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Чехия — Турция: результат матча 26 июня 2024, счёт 1:2, Евро-2024

Сборная Турции вырвала победу у Чехии в концовке матча Евро-2024
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Завершился матч 3-го тура группы F чемпионата Европы, в котором встречались сборные Чехии и Турции. Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Матч закончился со счётом 1:2.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Чехия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Чалханоглу – 51'     1:1 Соучек – 66'     1:2 Тосун – 90+4'    
Удаления: Барак – 20', Хоры – 90+8' / нет

На 20-й минуте игроки сборной Чехии остались в меньшинстве: полузащитник Антонин Барак получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Примечательно, что первую жёлтую карточку он получил на 11-й минуте. В первом тайме команды не забили голов.

На 51-й минуте счёт в матче открыл турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу с передачи хавбека Исмаиля Юксека. На 66-й минуте сборная Чехии сравняла счёт в матче: забил полузащитник Томаш Соучек, сыграв на добивании после того, как мяч попал в игрока соперника, стоявшего на линии своих ворот. На 90+4-й минуте победу туркам принёс нападающий Дженк Тосун.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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