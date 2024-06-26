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Определились все сборные, вылетевшие с Евро-2024 после группового этапа

Сегодня, 26 июня, состоялся 13-й игровой день чемпионата Европы — 2024, который завершил групповой этап турнира. В плей-офф турнира прошли 16 команд из 24, участвовавших в групповом турнире.

Выбыли из турнира на стадии группового этапа следующие команды:

Венгрия;

Шотландия;

Хорватия;

Албания;

Сербия;

Польша;

Украина;

Чехия.

Напомним, финальная часть Евро-2024 проходит в Германии. Матчи турнира принимают 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.