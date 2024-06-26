ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Эквадор — Ямайка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились все сборные, вылетевшие с Евро-2024 после группового этапа

Определились все сборные, вылетевшие с Евро-2024 после группового этапа
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 июня, состоялся 13-й игровой день чемпионата Европы — 2024, который завершил групповой этап турнира. В плей-офф турнира прошли 16 команд из 24, участвовавших в групповом турнире.

Выбыли из турнира на стадии группового этапа следующие команды:

  • Венгрия;
  • Шотландия;
  • Хорватия;
  • Албания;
  • Сербия;
  • Польша;
  • Украина;
  • Чехия.

Напомним, финальная часть Евро-2024 проходит в Германии. Матчи турнира принимают 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Определились все участники плей-офф Евро-2024! Вот полный список
Определились все участники плей-офф Евро-2024! Вот полный список
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android