Стали известны все пары плей-офф Евро-2024

На чемпионате Европы 2024 года завершился групповой этап. «Чемпионат» предлагает читателям ознакомиться со всеми парами, которые ждут болельщиков в 1/8 финала европейского турнира.

Испания — Грузия

Германия — Дания

Португалия — Словения

Франция — Бельгия

Румыния — Нидерланды

Австрия — Турция

Англия — Словакия

Швейцария — Италия

Первые матчи состоятся 29 июня. Последние — 2 июля. 5 и 6 июля состоятся игры четвертьфинала, 9 и 10 — полуфинала. Решающий матч пройдёт 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В решающем матче прошлого Евро итальянцы обыграли Англию. Обе команды имеют шанс пересечься уже в четвертьфинале турнира, если Италия обыграет Швейцарию, а Англия будет сильнее Словакии.