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Стали известны все пары плей-офф Евро-2024

Стали известны все пары плей-офф Евро-2024
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На чемпионате Европы 2024 года завершился групповой этап. «Чемпионат» предлагает читателям ознакомиться со всеми парами, которые ждут болельщиков в 1/8 финала европейского турнира.

  • Испания — Грузия
  • Германия — Дания
  • Португалия — Словения
  • Франция — Бельгия
  • Румыния — Нидерланды
  • Австрия — Турция
  • Англия — Словакия
  • Швейцария — Италия

Первые матчи состоятся 29 июня. Последние — 2 июля. 5 и 6 июля состоятся игры четвертьфинала, 9 и 10 — полуфинала. Решающий матч пройдёт 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В решающем матче прошлого Евро итальянцы обыграли Англию. Обе команды имеют шанс пересечься уже в четвертьфинале турнира, если Италия обыграет Швейцарию, а Англия будет сильнее Словакии.

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