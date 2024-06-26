Сборная Грузии сенсационно обыграла Португалию и вышла в плей-офф Евро-2024

Сегодня, 26 июня, состоялся матч 3-го тура группы F чемпионата Европы, в котором встретились сборные Грузии и Португалии. Команды играли на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился победой грузин со счётом 2:0.

На 2-й минуте открыл счет нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия после ошибки защитника Португалии Антониу Силвы. На 57-й минуте грузинский футболист Жорж Микаутадзе реализовал пенальти.

Национальные команды Грузии и Португалии на Евро-2024 выступали в группе F с Чехией и Турцией. После трех матчей у грузин четыре очка, которые позволили им выйти в плей-офф с третьего места, а португальцы же набрали шесть очков, выиграв группу.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.