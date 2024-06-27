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Евро-2024, группа F: итоговое положение сборных Грузии, Португалии, Турции и Чехии

Евро-2024, группа F: итоговое положение сборных Грузии, Португалии, Турции и Чехии
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Закончились матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024 в квартете F, в которых встречались сборные Грузии и Португалии, а также Турция и Чехия. Грузины сенсационно победили португальцев со счётом 2:0, а Турция обыграла Чехию со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Чехия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Чалханоглу – 51'     1:1 Соучек – 66'     1:2 Тосун – 90+4'    
Удаления: Барак – 20', Хоры – 90+8' / нет

Португальцы набрали шесть очков, которые позволили команде выйти с первого места в плей-офф. Турция набрала такое же количество очков и пропустила вперёд команду Роналду по дополнительным показателям. Грузия набрала четыре очка. Третье место позволяет грузинам сыграть в плей-офф чемпионата Европы в Германии. Чехия же покидает турнир, заработав одно очко в группе.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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