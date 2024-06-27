ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Эквадор — Ямайка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Заза Джанашия: вся Грузия ликует, после победы над Португалией вино будет литься рекой!

Заза Джанашия: вся Грузия ликует, после победы над Португалией вино будет литься рекой!
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал выход сборной Грузии в плей-офф Евро-2024, где она сыграет с Испанией.

«Я ликую! И это не только мои эмоции — вся Грузия ликует! Я не знаю… То, что пацаны из сборной натворили, что сделали, это великолепно! Мне все звонят, хотят поздравить. Что творится!

Грузины выходят на улицу праздновать. 25 тысяч зрителей смотрели игру в фан-зоне, вся Грузия, весь Тбилиси, все города смотрели. Сейчас вино будет литься рекой!» — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Турнирная сетка плей-офф Евро-2024
Материалы по теме
Финальные расклады на плей-офф Евро-2024! На кого вышла Грузия и кому повезло с сеткой?
Финальные расклады на плей-офф Евро-2024! На кого вышла Грузия и кому повезло с сеткой?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android