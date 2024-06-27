Заза Джанашия: вся Грузия ликует, после победы над Португалией вино будет литься рекой!

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал выход сборной Грузии в плей-офф Евро-2024, где она сыграет с Испанией.

«Я ликую! И это не только мои эмоции — вся Грузия ликует! Я не знаю… То, что пацаны из сборной натворили, что сделали, это великолепно! Мне все звонят, хотят поздравить. Что творится!

Грузины выходят на улицу праздновать. 25 тысяч зрителей смотрели игру в фан-зоне, вся Грузия, весь Тбилиси, все города смотрели. Сейчас вино будет литься рекой!» — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.