Сборная Франции на Евро-2024: с кем может сыграть команда Дидье Дешама на пути к финалу

Сегодня, 27 июня, определились все участники 1/8 финала Евро-2024. Сборная Франции вышла в плей-офф турнира, где сыграет с командой Бельгии. Также стали известны все возможные соперники команды Дидье Дешама на пути к финалу.

В случае выхода в 1/4 финала Евро-2024 французы сыграют с победителем пары Португалия — Словения. В 1/2 финала команду может ожидать одна из следующих сборных: Испания, Грузия, Германия, Дания.

Франция стартовала в группе D вместе с Австрией, Нидерландами и Польшей. После трёх сыгранных туров сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в турнирной таблице группы D.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.