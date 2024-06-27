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Сборная Франции на Евро-2024: с кем может сыграть команда Дидье Дешама на пути к финалу

Сборная Франции на Евро-2024: с кем может сыграть команда Дидье Дешама на пути к финалу
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Сегодня, 27 июня, определились все участники 1/8 финала Евро-2024. Сборная Франции вышла в плей-офф турнира, где сыграет с командой Бельгии. Также стали известны все возможные соперники команды Дидье Дешама на пути к финалу.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В случае выхода в 1/4 финала Евро-2024 французы сыграют с победителем пары Португалия — Словения. В 1/2 финала команду может ожидать одна из следующих сборных: Испания, Грузия, Германия, Дания.

Франция стартовала в группе D вместе с Австрией, Нидерландами и Польшей. После трёх сыгранных туров сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в турнирной таблице группы D.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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