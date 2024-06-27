Сборная Испании на Евро-2024: с кем может сыграть команда де ла Фуэнте на пути к финалу

Сегодня, 27 июня, определились все участники 1/8 финала Евро-2024. Сборная Испании вышла в плей-офф турнира, где сыграет с командой Грузии. Тажке стали известны все возможные соперники команды де ла Фуэнте на пути к финалу.

В случае выхода в 1/4 финала Евро-2024 испанцы сыграют с победителем пары Германия — Дания. В 1/2 финала команду может ожидать одна из следующих сборных: Португалия, Словения, Франция, Бельгия.

Испания стартовала в группе В вместе с Италией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров сборная Испании набрала девять очков и заняла первое место в турнирной таблице группы B.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.