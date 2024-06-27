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Испания — Грузия: когда матч 1/8 финала Евро-2024, во сколько начало

Испания — Грузия: когда матч 1/8 финала Евро-2024, во сколько начало
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В воскресенье, 30 июня, состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии. Команды сыграют на стадионе «Райн-Энерги» (Кёльн, Германия). Матч начнётся в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, Испания вышла в плей-офф с первого места в своей группе. Испанцы стали единственной командой, выигравшей все три матча на групповом этапе Евро-2024, так как Португалия проиграла Грузии в своёй последней игре на данной стадии.

После победы над Португалией национальная команда Грузии завершила выступление в квартете F, с четырьмя очками заняв третье место в группе. Как одна из лучших команд, занявших третьи строчки в квартетах турнира, грузины прошли в 1/8 финала Евро-2024.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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