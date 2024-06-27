Сборная Германии на Евро-2024: с кем может сыграть команда Нагельсмана на пути к финалу

Сегодня, 27 июня, определились все участники 1/8 финала Евро-2024. Сборная Германии вышла в плей-офф турнира, где сыграет с командой Дании. Также стали известны все возможные соперники команды Нагельсмана на пути к финалу.

В случае выхода в 1/4 финала Евро-2024 немцы сыграют с победителем пары Испания — Грузия. В 1/2 финала команду может ожидать одна из следующих сборных: Португалия, Словения, Франция, Бельгия.

Сборная Германии завершила групповой этап турнира в квартете A. Немцы набрали шесть очков и возглавили свою группу, в которой им противостояли Швейцария, Венгрия и Шотландия.

Национальная команда Дании с тремя набранными очками заняла второе место в группе C, благодаря дополнительным показателям опередив идущую третьей с тем же количеством очков Словению. Англия заняла первое место в этом квартете, а Сербия оказалась на последней строчке.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.