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Игрок сборной Чехии получил красную карточку после финального свистка в матче с Турцией

Игрок сборной Чехии получил красную карточку после финального свистка в матче с Турцией
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Нападающий сборной Чехии Томаш Хоры был удалён после финального свистка в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Турцией (1:2).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Чехия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Чалханоглу – 51'     1:1 Соучек – 66'     1:2 Тосун – 90+4'    
Удаления: Барак – 20', Хоры – 90+8' / нет

Хоры был удалён после финального свистка за стычку с игроком соперника.

На 20-й минуте игроки сборной Чехии остались в меньшинстве: полузащитник Антонин Барак получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Примечательно, что первую жёлтую карточку он получил на 11-й минуте. В первом тайме команды не забили голов.

На 51-й минуте счёт в матче открыл турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу с передачи хавбека Исмаиля Юксека. На 66-й минуте сборная Чехии сравняла счёт в матче: забил полузащитник Томаш Соучек, сыграв на добивании после того, как мяч попал в игрока соперника, стоявшего на линии своих ворот. На 90+4-й минуте победу туркам принёс нападающий Дженк Тосун.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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