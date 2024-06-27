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Отар Габелия: выход сборной Грузии из группы на Евро — большая радость, страна уже гуляет

Отар Габелия: выход сборной Грузии из группы на Евро — большая радость, страна уже гуляет
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Бывший грузинский футболист Отар Габелия прокомментировал выход грузинской команды в плей-офф Евро-2024. В 1/8 финала Грузия сыграет с Испанией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я очень рад! Только такие эмоции. Впервые сборная Грузии выступает в финальном этапе чемпионата Европы и сразу выходит в плей-офф! Это большая радость.

Лидеров не надо бояться, нужно играть в свою игру. Всё, что умеешь, — показать на поле. Так ребята и сделали, до конца были сконцентрированы, не давали слабины. Есть моменты, когда класс соперника выше, но если команда в себя поверит, приходит результат. Большой плюс для сборной, что ребята играют в разных клубах Европы. Все эти факторы, плюс большая поддержка болельщиков, правительства, и дали такой результат.

Это настоящий праздник. В Грузии люди уже выходят на улицу. И молодёжь, и все остальные любители футбола. Да и не только они. Выйти из группы на Евро — большой успех для сборной Грузии», — сказал Габелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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