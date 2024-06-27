Сборная Грузии на Евро-2024: с кем может сыграть команда Саньоля на пути к финалу

Сегодня, 27 июня, определились все участники 1/8 финала Евро-2024. Сборная Грузии впервые в своей истории вышла в плей-офф турнира, где сыграет с командой Испании. Также стали известны все возможные соперники команды Вилли Саньоля на пути к финалу.

В случае выхода в 1/4 финала Евро-2024 грузины сыграют с победителем пары Германия — Дания. В 1/2 финала команду может ожидать одна из следующих сборных: Португалия, Словения, Франция, Бельгия.

Сборная Грузии завершила групповой этап турнира в квартете F, в котором с четырьмя набранными очками заняла третье место. В одной группе с грузинами были Турция, Португалия и Чехия.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.