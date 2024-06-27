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Кварацхелия стал лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Португалией

Кварацхелия стал лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Португалией
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Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком матча с Португалией в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы в Германии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    

Национальные команды Грузии и Португалии на Евро-2024 выступали в группе F с Чехией и Турцией. После трёх матчей у грузин четыре очка, которые позволили им выйти в плей-офф с третьего места, а португальцы набрали шесть очков, выиграв группу.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Хвича Кварацхелия играет за сборную Грузии с 2019 года. Всего футболист провёл за команду 33 матча, в которых отметился 16 голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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