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Омари Тетрадзе прокомментировал выход Грузии в 1/8 финала Евро

Омари Тетрадзе прокомментировал выход Грузии в 1/8 финала Евро
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Бывший советский и российский футболист Омари Тетрадзе прокомментировал выход сборной Грузии в плей-офф Евро-2024, где она сыграет с Испанией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Грузия заслужила выход в 1/8 финала. Грузия с Португалией показала неплохую игру, строго сыграли в обороне и все моменты, которые создали — использовали. Конечно, мяч на второй минуте раскрепостил ребят. Появилось больше уверенности. Португальцы владели территориальной инициативой, но как таковых моментов они не создали. Грузия хорошо сыграла на контратаках. Я поздравляю Грузию с заслуженной победой! Много разговоров, что Португалия вышла вторым составом. Но не нужно делать акцент на этом — это проблемы португальцев.

Может народ и будет гулять и отмечать. Что касается футболистов: они выйдут из раздевалки и уже нужно готовиться к следующей игре. Нужно быстрее забыть сегодняшнюю игру и готовиться к испанцам», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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