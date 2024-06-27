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Нападающий сборной Грузии Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024

Нападающий сборной Грузии Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024
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Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата Европы — 2024. Форвард стал единственным, кто отметился тремя забитыми мячами на этой стадии турнира. По два гола на счету у Никласа Фюллькруга, Джамала Мусиалы (оба — Германия), Ивана Шранца (Словения), Коди Гакпо (Нидерланды) и Рэзвана Марина (Румыния).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    

Напомним, сборная Грузии одержала победу в решающем матче группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Португалией (2:0) и впервые в своей истории вышла в плей-офф турнира, где в 1/8 финала сыграет с командой Испании.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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