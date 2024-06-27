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Мамардашвили повторил рекорд по количеству сейвов на групповом этапе Евро

Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили повторил рекорд по количеству сейвов на групповом этапе чемпионатов Европы, сообщает Opta Sports в официальном телеграм-канале.

Голкипер сделал 21 сейв за три матча, тем самым он повторил результат латвийского игрока Александра Колинько в группе на континентальном первенстве 2004 года.

Также Мамардашвили предотвратил 3,6 гола по xG — это рекорд группового этапа в XXI веке.

Национальные команды Грузии и Португалии на Евро-2024 выступали в группе F с Чехией и Турцией. После двух матчей у грузин одно очко, португальцы же набрали максимальные шесть очков.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.