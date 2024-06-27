ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Эквадор — Ямайка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мамардашвили повторил рекорд по количеству сейвов на групповом этапе Евро

Мамардашвили повторил рекорд по количеству сейвов на групповом этапе Евро
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили повторил рекорд по количеству сейвов на групповом этапе чемпионатов Европы, сообщает Opta Sports в официальном телеграм-канале.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    

Голкипер сделал 21 сейв за три матча, тем самым он повторил результат латвийского игрока Александра Колинько в группе на континентальном первенстве 2004 года.

Также Мамардашвили предотвратил 3,6 гола по xG — это рекорд группового этапа в XXI веке.

Национальные команды Грузии и Португалии на Евро-2024 выступали в группе F с Чехией и Турцией. После двух матчей у грузин одно очко, португальцы же набрали максимальные шесть очков.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Купатадзе: 11 сейвов Мамардашвили в матче с Чехией на Евро-2024 меня не удивили
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android