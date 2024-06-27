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Кто выиграет Евро-2024?

Кто выиграет Евро-2024?
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26 июня состоялся 13-й игровой день чемпионата Европы — 2024, который завершил групповой этап турнира. Таким образом, определились все участники 1/8 финала Евро-2024.

Борьбу за трофей продолжат Испания, Грузия, Германия, Дания, Португалия, Словения, Франция, Бельгия, Румыния, Нидерланды, Австрия, Турция, Англия, Словакия, Швейцария и Италия.

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Напомним, первые матчи плей-офф турнира состоятся 29 июня. Последние — 2 июля. 5 и 6 июля состоятся игры четвертьфинала, 9 и 10 — полуфинала. Решающий матч пройдёт 14 июля.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В решающем матче прошлого Евро итальянцы обыграли Англию. Обе команды имеют шанс пересечься уже в четвертьфинале турнира, если Италия обыграет Швейцарию, а Англия будет сильнее Словакии.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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