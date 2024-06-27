Турция вышла в плей-офф Евро впервые с 2008 года, тогда команда дошла до 1/2 финала

Cборная Турции обыграла национальную команду Чехии (2:1) в матче 3-го тура группового этапа в квартете F и вышла в 1/8 финала Евро-2024. Таким образом, турки примут участие в плей-офф чемпионата Европы впервые с 2008 года.

Примечательно, что в тот раз Турция дошла до 1/2 финала, где уступила Германии со счётом 2:3.

Итоговое положение команд в группе F следующее. Португальцы набрали шесть очков, которые позволили команде выйти с первого места в плей-офф. Турция набрала такое же количество очков и пропустила вперёд команду Роналду по дополнительным показателям. Грузия набрала четыре очка. Третье место позволяет грузинам сыграть в плей-офф чемпионата Европы в Германии. Чехия же покидает турнир, заработав одно очко в группе.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.