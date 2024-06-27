Арвеладзе: победа Грузии над Португалией — что-то фантастическое. Я в шоке!

Бывший футболист сборной Грузии, «Трабзонспора», «Динамо» Тбилиси, «Кёльна» и «Локомотива» Тбилиси Арчил Арвеладзе прокомментировал выход сборной Грузии в плей-офф Евро-2024, где она сыграет с Испанией.

«Я в шоке. Клянусь, очень рад, но в шоке. Выиграть такую игру против Португалии — это история. Я очень-очень рад, что грузины смогли. Впервые играем на чемпионате Европы, и это очень нелегко — сразу выйти из группы. Молодцы! Просто молодцы! Вся Грузия уже на улицах. Спасибо всем, кто радуется. Я без эмоций. Нервничал всю игру, особенно до второго гола. Кричали, переживали.

У сборной Грузии лучший вратарь на турнире — Мамардашвили, лучший бомбардир — Микаутадзе. И Хвича сыграл лучше всех с Португалией. Да и вся команда в этом матче сыграла без ошибок. Выиграть такую игру у Португалии — это что-то фантастическое», — сказал Арвеладзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.