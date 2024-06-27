Фото: первые эмоции игроков сборной Грузии после выхода в плей-офф Евро-2024

Сборная Грузии одержала победу в решающем матче группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Португалией (2:0) и впервые в своей истории вышла в плей-офф турнира, где в 1/8 финала сыграет с командой Испании. Сразу после свистка об окончания игры с Португалией для празднования исторического достижения на футбольное поле выбежали персонал и запасные сборной Грузии.

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Национальная команда Грузии завершила групповой этап турнира в квартете F, в котором с четырьмя набранными очками заняла третье место. В одной группе с грузинами были Турция, Португалия и Чехия. Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе с тремя забитыми мячами стал лучшим бомбардиром группового турнира.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.