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Фото: недовольный Криштиану Роналду после поражения Португалии от Грузии на Евро-2024

Фото: недовольный Криштиану Роналду после поражения Португалии от Грузии на Евро-2024
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Сборная Португалии проиграла Грузии (0:2) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024. Португальский нападающий Криштиану Роналду остался недоволен результатом встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    

Фото: Getty Images

На 28-й минуте матча Роналду получил жёлтую карточку за то, что указывал арбитру о том, что на игроке было нарушение правил. Роналду упал в борьбе с футболистом сборной Грузии в момент розыгрыша углового.

Роналду не забил ни одного гола за групповой этап Евро-2024.

Национальные команды Грузии и Португалии на Евро-2024 выступали в группе F с Чехией и Турцией. После трёх матчей у грузин четыре очка, которые позволили им выйти в плей-офф с третьего места, а португальцы же набрали шесть очков, выиграв группу.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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