Евро-2024: результаты матчей 26 июня, турнирная таблица

В среду, 26 июня, на Евро-2024 состоялись заключительные четыре матча группового этапа турнира. Эти игры проходили в группах E и F.

Результаты матчей чемпионата Европы, 25 июня:

группа E. Украина — Франция — 0:0;

группа E. Словакия — Румыния — 1:1;

группа F. Грузия — Португалия — 2:0;

группа F. Чехия — Турция — 1:2.

По результатам трёх матчей в группе E Евро-2024 сложилась примечательная ситуация: все участники квартета набрали равное количество очков — по четыре. При этом первые две строчки заняли имеющие положительную разницу забитых и пропущенных мячей сборные Румынии (4:3) и Бельгии (2:1), третье место заняла национальная команда Словакии (3:3), замкнула турнирную таблицу группы E команда с Украины, имеющая отрицательную разницу голов (2:4). В плей-офф турнира прошли Словакия, Бельгия и Румыния, как одна из лучших команд, занявших третьи места в группах. Украина, как последняя команда группы, выбыла из турнира.

В квартете F Евро-2024 сборная Португалии набрала шесть очков, которые позволили ей выйти с первого места в плей-офф. Турция набрала такое же количество очков и пропустила вперёд команду Роналду по дополнительным показателям. Грузия набрала четыре очка. Как и словакам, третье место позволяет грузинам вместе с португальцами и турками дальше побороться за трофей в плей-офф турнира. Последняя команда группы F Чехия покинула турнир, имея в своём активе одно очко.

Таким образом, определились все участники 1/8 финала Евро-2024. Первые матчи плей-офф состоятся 29 июня. Последние — 2 июля. 5 и 6 июля состоятся игры четвертьфинала, 9 и 10 — полуфинала. Решающий матч пройдёт 14 июля.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.