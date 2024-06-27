Кварацхелия прокомментировал победу сборной Грузии в матче с Португалией на Евро-2024

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал сенсационную победу команды в матче 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024 со сборной Португалии.

«Сегодня не было лучшего игрока по отдельности, это была команда, и мы доказали всем, что действительно можем играть. Мы всегда стремимся к победе и всегда сосредоточены на следующий матч. Мы очень счастливы сегодня, но завтра мы начнем думать о следующем матче, но мы так благодарны за всю поддержку, которую мы получили», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт УЕФА.

Сборная Грузии вышла в плей-офф Евро-2024 с 3-го места, где сыграет с национальной командой Испании.

В Грузии празднуют выход местной сборной в плей-офф Евро-2024