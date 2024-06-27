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Тренер сборной Португалии объяснил поражения в матче с Грузией на Евро-2024

Тренер сборной Португалии объяснил поражения в матче с Грузией на Евро-2024
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал поражение команды в матче 3-го тура групповой стадии Евро-2024 со сборной Грузии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    

«Это поражение. Мы начали с низкой интенсивностью, рано пропустили, а это то, что было нужно Грузии. Нам не хватило ясности при последнем пасе и перед воротами, а у их вратаря была потрясающая игра. Мы пытались забить, но не смогли, и это еще больше заставило Грузию поверить в то, что они заслужили победу. Мы пытались забить, но временами нам не везло. Я не думаю, что сегодня дело было в тактике или игроках, я думаю, что дело было в мощи и интенсивности, которые продемонстрировала Грузия», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

В 1/8 финала сборная Португалии встретится со Словенией, а Грузия проведёт матч с Испанией.

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