«Мечта». Кварацхелия — о полученной футболке Криштиану Роналду с Евро-2024

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия отреагировал на полученную футболку от известного форварда Криштиану Роналду после сенсационной победы команды в матче 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024 со сборной Португалии (2:0).

«Мечта», — написал Кварацхелия в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: Фото из личного архива Хвичи Кварацхелии

Сборная Грузии вышла в плей-офф Евро-2024 с 3-го места, где сыграет с национальной командой Испании. Сборная Португалии в 1/8 финала турнира встретится со Словенией.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Хвича в футболке Роналду празднует выход Грузии в плей-офф: