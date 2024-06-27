Хвича Кварацхелия в футболке Роналду празднует выход Грузии в плей-офф Евро-2024

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия отреагировал на выход из группы в плей-офф чемпионата Европы — 2024 после сенсационной победы команды в матче 3-го тура Евро-2024 со сборной Португалии (2:0), отпраздновав победу в футболке известного форварда Криштиану Роналду.

Сборная Грузии вышла в плей-офф Евро-2024 с 3-го места, где сыграет с национальной командой Испании. Сборная Португалии в 1/8 финала турнира встретится со Словенией.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

В Грузии празднуют выход местной сборной в плей-офф Евро-2024: