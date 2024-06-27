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В Грузии бурно отпраздновали выход национальной команды в плей-офф Евро-2024

Сборная Грузии одержала победу в решающем матче группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Португалией (2:0). В составе грузин забитыми мячами отметились Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе. Таким образом, сборная Грузии впервые в своей истории вышла в плей-офф турнира.

Фанаты в Грузии бурно отпраздновали это событие, выйдя на улицы с флагами.

Сборная Грузии вышла в плей-офф Евро-2024 с 3-го места, где сыграет с национальной командой Испании. Сборная Португалии в 1/8 финала турнира встретится со Словенией.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Хвича в футболке Роналду празднует выход Грузии в плей-офф: