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У Криштиану Роналду впервые в карьере нет голов на групповом этапе Евро или ЧМ

У Криштиану Роналду впервые в карьере нет голов на групповом этапе Евро или ЧМ
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Форвард национальной команды Португалии Криштиану Роналду впервые не смог забить на групповом этапе топ-турнира сборных. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    

Таким образом, за три игры на Евро-2024 нападающий португальской команды Роналду отметился только одной результативной передачей. Отметим, у Роналду были голы на групповых этапах десяти предыдущих крупных турниров с участием Португалии: на чемпионате Европы в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2021 годах, на чемпионате мира в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.

Сборная Португалии набрала шесть очков, которые позволили команде выйти с первого места в плей-офф. Португальцы в 1/8 финала турнира встретятся со Словенией.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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