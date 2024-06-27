Кварацхелия высказался о предстоящем матче Грузии с Испанией в плей-офф Евро-2024

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о предстоящем матче с Испанией в плей-офф Евро-2024.

«Мы их очень уважаем, мы сыграли против них много матчей и очень хорошо их знаем. Испания и Португалия — одни из лучших команд, но сегодня мы показали, что можно победить любую команду». На чемпионате Европы нет лёгких соперников, но мы сделаем всё возможное, чтобы выступить как можно лучше. Мы уважаем их всех, но мы будем бороться», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт УЕФА.

Напомним, в заключительном туре группового этапа Евро-2024 сборная Грузии сенсационно обыграла Португалию со счётом 2:0 и вышла в плей-офф с третьего места.

В Грузии празднуют выход местной сборной в плей-офф Евро-2024