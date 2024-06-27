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Тренер сборной Португалии выделил двух игроков сборной Грузии после поражения в матче Евро

Тренер сборной Португалии выделил двух игроков сборной Грузии после поражения в матче Евро
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес выделил двух игроков национальной команды Грузии после поражения в матче 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    

«Если проанализировать их, то можно сказать об их вратаре, который показал замечательную игру, и о Кварацхелии, который входит в пятерку лучших дриблёров Европы. Единственным сюрпризом стало то, что им удалось сохранить интенсивность и веру в свои силы на протяжении 90 минут, потому что только в последние десять минут у нас были реальные шансы. Их тренер проделал замечательную работу», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, в заключительном туре группового этапа Евро-2024 сборная Грузии сенсационно обыграла Португалию (2:0) и вышла в плей-офф с третьего места. В 1/8 финала сборная Португалии встретится со Словенией, а Грузия проведёт матч с Испанией.

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