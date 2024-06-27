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Игрок Турции Барыш Йылмаз был признан лучшим игроком матча Евро‑2024 с Чехией

Игрок Турции Барыш Йылмаз был признан лучшим игроком матча Евро‑2024 с Чехией
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Завершился матч 3-го тура группы F чемпионата Европы, в котором встречались сборные Чехии и Турции. Игра завершилась победой турецкой команды со счётом 2:1. Лучшим игроком встречи признан полузащитник Турции Барыш Йылмаз. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Чехия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Чалханоглу – 51'     1:1 Соучек – 66'     1:2 Тосун – 90+4'    
Удаления: Барак – 20', Хоры – 90+8' / нет

Отметим, в этой встрече Йылмаз не отметился результативными действиями. Напомним, в игре было показано две красных карточки и 19 жёлтых.

Португальцы набрали шесть очков, которые позволили команде выйти с первого места в плей-офф. Турция набрала такое же количество очков и пропустила вперёд команду Роналду по дополнительным показателям. Грузия набрала четыре очка. Третье место позволяет грузинам сыграть в плей-офф чемпионата Европы в Германии. Чехия же покидает турнир, заработав одно очко в группе.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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