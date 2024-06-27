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Стал известен лучший вратарь группового этапа Евро-2024 по количеству сейвов

Стал известен лучший вратарь группового этапа Евро-2024 по количеству сейвов
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Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили стал лучшим голкипером групповой стадии чемпионата Европы — 2024 по количеству сейвов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    

По информации источника, на счету Мамардашвили 21 сейв за три матча при четырёх пропущенных голах, что также является повторением рекорда латвийского игрока Александра Колинько в группе на континентальном первенстве 2004 года. На второй строчке голкипер сборной Румынии Флорин Ницэ, у которого 13 спасения. Третье место разделили пять вратарей: Джанлуиджи Доннарумма (Италия), Барт Вербюргген (Нидерланды), Ангус Ганн (Шотландия), Коэн Кастельс (Бельгия) и Мартин Дубравка (Словакия).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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