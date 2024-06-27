Стал известен лучший вратарь группового этапа Евро-2024 по количеству сейвов

Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили стал лучшим голкипером групповой стадии чемпионата Европы — 2024 по количеству сейвов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

По информации источника, на счету Мамардашвили 21 сейв за три матча при четырёх пропущенных голах, что также является повторением рекорда латвийского игрока Александра Колинько в группе на континентальном первенстве 2004 года. На второй строчке голкипер сборной Румынии Флорин Ницэ, у которого 13 спасения. Третье место разделили пять вратарей: Джанлуиджи Доннарумма (Италия), Барт Вербюргген (Нидерланды), Ангус Ганн (Шотландия), Коэн Кастельс (Бельгия) и Мартин Дубравка (Словакия).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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