Эквадор уверенно обыграл Ямайку в матче Кубка Америки

В ночь с 26 на 27 июня мск на стадионе «Эллиджиант» в американском Лас-Вегасе завершился матч 2-го тура Копа-2024 (Кубка Америки) в группе B между сборными Эквадора и Ямайки. Встреча закончилась победой эквадорцев со счётом 3:1.

На 13-й минуте ямайский хавбек Кейси Палмер переправил мяч в собственные ворота. В компенсированное к первому тайму время 17-летний полузащитник эквадоркой команды Кендри Паэс сделал счёт 2:0, забив одиннадцатиметровый. В начале второго тайма усилиями форварда Майкла Антонио Ямайка сумела отыграть один мяч. Точку во встрече поставил вышедший на замену форвард эквадорцев Алан Минда, забивший с передачи хавбека Карлос Груэсо.

Также в одной группе с Эквадором и Ямайкой играют национальные команды Венесуэлы и Мексики. По итогам двух встреч Эквадор поднялся на первое место с тремя очками. Ямайка, проиграв оба матча, занимает последнюю четвёртую строчку. Игра 2-го тура между Венесуэлой и Мексикой (на счету которых пока по три балла) состоится сегодня, 27 июня, в 04:00 (мск).

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы. Турнир проходит в 14 городах Соединённых Штатов Америки.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу вингера Анхеля Ди Марии.

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