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Эквадор — Ямайка. Прямая трансляция
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Эквадор — Ямайка: результат матча 27 июня 2024, счёт 3:1, Копа-2024 (Кубок Америки по футболу)

Эквадор уверенно обыграл Ямайку в матче Кубка Америки
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В ночь с 26 на 27 июня мск на стадионе «Эллиджиант» в американском Лас-Вегасе завершился матч 2-го тура Копа-2024 (Кубка Америки) в группе B между сборными Эквадора и Ямайки. Встреча закончилась победой эквадорцев со счётом 3:1.

Кубок Америки — 2024 . Группа B. 2-й тур
27 июня 2024, четверг. 01:00 МСК
Эквадор
Окончен
3 : 1
Ямайка
1:0 Палмер – 13'     2:0 Паэс – 45+4'     2:1 Антонио – 54'     3:1 Минда – 90+1'    

На 13-й минуте ямайский хавбек Кейси Палмер переправил мяч в собственные ворота. В компенсированное к первому тайму время 17-летний полузащитник эквадоркой команды Кендри Паэс сделал счёт 2:0, забив одиннадцатиметровый. В начале второго тайма усилиями форварда Майкла Антонио Ямайка сумела отыграть один мяч. Точку во встрече поставил вышедший на замену форвард эквадорцев Алан Минда, забивший с передачи хавбека Карлос Груэсо.

Также в одной группе с Эквадором и Ямайкой играют национальные команды Венесуэлы и Мексики. По итогам двух встреч Эквадор поднялся на первое место с тремя очками. Ямайка, проиграв оба матча, занимает последнюю четвёртую строчку. Игра 2-го тура между Венесуэлой и Мексикой (на счету которых пока по три балла) состоится сегодня, 27 июня, в 04:00 (мск).

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы. Турнир проходит в 14 городах Соединённых Штатов Америки.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу вингера Анхеля Ди Марии.

Календарь матчей Кубка Америки — 2024
Турнирная таблица Кубка Америки — 2024
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