Хвича Кварацхелия рассказал о встрече с Криштиану Роналду перед матчем Евро-2024

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о встрече с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем 3-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«Перед матчем мы с ним встретились, и он пожелал мне успеха. Я никогда не думал, что он придёт и заговорит со мной. Он великий игрок и замечательный человек. Вот почему он великая личность. Я очень уважаю его, он один из лучших игроков в мире. Когда он приходит поговорить с вами перед матчем, это удивительно, что помогло нам поверить, что мы можем что-то сделать сегодня», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт УЕФА.

Напомним, в заключительном туре группового этапа Евро-2024 сборная Грузии сенсационно обыграла Португалию (2:0) и вышла в плей-офф с третьего места. В 1/8 финала сборная Португалии встретится со Словенией, а Грузия проведёт матч с Испанией.

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