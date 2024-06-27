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Испания стала единственной сборной на Евро-2024, выигравшей все матчи группового этапа

Испания стала единственной сборной на Евро-2024, выигравшей все матчи группового этапа
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Национальная команда Испании стала единственной сборной на чемпионате Европы — 2024 года в Германии, которая выиграла все матчи группового этапа турнира. При этом, испанцы не пропустили мячей во всех трёх своих матчах Евро-2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    

Отметим, после поражения Португалии от Грузии (0:2) в заключительном туре группового тапа сборная Испании стала единственной командой турнира, набравшей максимальное количество очков (9).

Напомним, сборная Испании в группе B обыграла Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). Испания вышла в плей-офф с первого места. В плей-офф турнира команда Луиса де ла Фуэнте сыграет с командой Грузии.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

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