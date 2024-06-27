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Португалия впервые проиграла официальный матч при Роберто Мартинесе

Португалия впервые проиграла официальный матч при Роберто Мартинесе
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26 июня состоялся матч 3-го тура группы F чемпионата Европы, в котором встретились сборные Грузии и Португалии. Матч завершился победой грузин со счётом 2:0. Таким образом, Португалия впервые проиграла официальный матч при Роберто Мартинесе.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    

Отметим, последнее поражение не в товарищеском матче у Португалии было ещё на ЧМ-2022 в Катаре. Тогда Португалия в 1/4 финала турнира уступила Марокко со счётом 1:0.

За всё время на посту главным тренером сборной Португалии испанский специалист провёл 18 матчей, в которых одержал 15 побед и три раза потерпел поражение. Помимо официального матча с Грузией на Евро-2024, Португалия проигрывала Словении в товарищеской встрече в марте 2024-го со счётом 0:2. Ещё одно поражение команде Мартинеса нанесла Хорватия (1:2) в товарищеской игре перед чемпионатом Европы в Германии.

Национальные команды Грузии и Португалии на Евро-2024 выступали в группе F с Чехией и Турцией. После трёх матчей у грузин четыре очка, которые позволили им выйти в плей-офф с третьего места, а португальцы же набрали шесть очков, выиграв группу. Грузия в 1/8 встретится с Испанией, а Португалия проведёт игру со Словенией.

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