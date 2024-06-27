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Англия — Словакия: когда матч 1/8 финала Евро-2024, во сколько начало

Англия — Словакия: когда матч 1/8 финала Евро-2024, во сколько начало
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В воскресенье, 30 июня, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2024, в котором национальная команда Англии встретится со сборной Словакии. Встреча пройдёт в Гельзенкирхене (Германия) на стадионе «Фельтинс-Арена», начало 19:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, сборная Англии на групповой стадии выступала с Данией, Словенией и Сербией и заняла первое место, записав в свой актив пять очков.

Сборная Словакии набрала 4 очка в группе с Румынией, Бельгией и Украиной и вышла в плей-офф турнира с третьего места.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии.

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