Англия — Словакия: когда матч 1/8 финала Евро-2024, во сколько начало

В воскресенье, 30 июня, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2024, в котором национальная команда Англии встретится со сборной Словакии. Встреча пройдёт в Гельзенкирхене (Германия) на стадионе «Фельтинс-Арена», начало 19:00 мск.

Напомним, сборная Англии на групповой стадии выступала с Данией, Словенией и Сербией и заняла первое место, записав в свой актив пять очков.

Сборная Словакии набрала 4 очка в группе с Румынией, Бельгией и Украиной и вышла в плей-офф турнира с третьего места.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии.

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