Грузия повторила достижение Исландии среди сборных-дебютантов Евро

26 июня состоялся матч 3-го тура группы F чемпионата Европы, в котором встретились сборные Грузии и Португалии. Матч завершился победой грузин со счётом 2:0. Таким образом, Грузия вышла в плей-офф Евро впервые в истории.

Как сообщает Opta Sports, Грузия стала первой сборной-дебютанкой, вышедшей в в плей-офф на своём дебютном крупном турнире, со времён Исландии на Евро-2016. Тогда Исландия смогла добраться до 1/4 финала, где её остановили хозяева и финалисты турнира французы.

Сборная Грузии вышла в плей-офф Евро-2024 с третьего места, где сыграет с национальной командой Испании.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: