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Грузия повторила достижение Исландии среди сборных-дебютантов Евро

Грузия повторила достижение Исландии среди сборных-дебютантов Евро
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26 июня состоялся матч 3-го тура группы F чемпионата Европы, в котором встретились сборные Грузии и Португалии. Матч завершился победой грузин со счётом 2:0. Таким образом, Грузия вышла в плей-офф Евро впервые в истории.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    

Как сообщает Opta Sports, Грузия стала первой сборной-дебютанкой, вышедшей в в плей-офф на своём дебютном крупном турнире, со времён Исландии на Евро-2016. Тогда Исландия смогла добраться до 1/4 финала, где её остановили хозяева и финалисты турнира французы.

Сборная Грузии вышла в плей-офф Евро-2024 с третьего места, где сыграет с национальной командой Испании.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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